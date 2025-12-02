Актриса Мария Горбань рассказала, сколько раз уменьшала грудь

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что неоднократно делала пластику груди. Звезда четыре раза уменьшала ее размер.

«Грудь убирала 4 раза у крестного, пластического хирурга. Своя от природы была 70Е», — отметила она.

Артистка говорила, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером знаменитости было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции. Звезда подчеркивала, что ни разу не пожалела о пластике.

Актриса недавно рассказала, что весит 53 килограмма при росте 172 сантиметра. Горбань не соблюдает диету, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также звезда поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.

Знаменитость растит дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. В начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года звезда во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.