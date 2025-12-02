Опрос показал, как часто женщины наряжаются на работу в офис

Специалисты сети смарт-офисов SOK и аналитики ювелирного бренда SOKOLOV опросили более 1,3 тысячи офисных сотрудниц и выяснили, что больше половины из них предпочитают приходить на работу нарядными. С подробными результатами ознакомилось издание «Вести Подмосковья».

© Вести Подмосковья

50% респонденток наряжаются в офис ради повышения уверенности в себе, а 7% хотят впечатлить руководство. 49% уверены, что красивый внешний вид способен повлиять на удачное продвижение по карьерной лестнице. 41% опрошенных из Москвы вольно интерпретируют единый стиль одежды, 19% вовсе не придерживаются таких правил. 33% подчеркнули, что наряжаться необязательно - достаточно просто выглядеть опрятно.

Около 47% москвичек, работающих в офисе, ежедневно наносят легкий макияж. 36% носят на работу полный макияж, а 11% выбирают только уходовую косметику.

56% респонденток ежемесячно тратят от 5 до 10 тысяч рублей на новую одежду, лишь 4% закупаются более чем на 20 тысяч рублей. 60% женщин тратят от 5 до 10 тысяч рублей и на новую косметику с бьюти-процедурами.