Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс высказалась о критике ее фигуры. Соответствующее интервью публикует журнал Porter.

44-летняя знаменитость призналась, что на протяжении всей жизни сталкивалась с хейтом о ее внешнем виде. По словам звезды, ей особенно было тяжело в начале спортивной карьеры.

«У меня была большая грудь и большие ягодицы. Любая спортсменка на тот момент была суперплоской, суперхудой и красивой, но по-своему. И я не понимала, как с этим справляться», — рассказала она.

Уильямс объяснила, что постоянные размышления о фигуре сильно влияют на психику.

«Ты всю жизнь думаешь, что ты большая, а потом оглядываешься назад и думаешь, что все-таки была в отличной форме. Да, у меня были большие мышцы. Я не была похожа на других девушек», — отметила звезда и подчеркнула, что в 17 лет приняла решение никогда не читать новости о себе.

