Актриса Кейт Бекинсейл восхитила поклонников снимками в бикини

Звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. 52-летняя актриса позировала в белом бикини возле бассейна, дополнив образ прозрачной накидкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Великолепная женщина», «Ты просто огонь», «Прекрасна, как всегда», «Такая красивая», «Шикарная», «Превосходна», «Богиня», «Боже, идеальная», «Фантастически выглядишь».

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.

У знаменитости есть дочь от валлийского актера Майкла Шина, она родилась 31 января 1999 года. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда дочь артистов снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсел и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались.