Стилист призвал ориентироваться на интуицию при выборе новогоднего образа

Чтобы соблюсти традиции, достаточно одной детали бордового, красного, розового или оранжевого цвета.

Праздник — хороший повод для смелого наряда. Однако он должен быть уместным, отметил стилист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Нужно ориентироваться на свой вкус и свою интуицию. Выбирать наряд нужно, основываясь на своих ощущениях. Достаточно будет одной какой-то бордовой, красной, розовой, оранжевой детали в гардеробе, чтобы чувствовать, что вы всё правильно сделали и встречаете Новый год по всем традициям будущего года. Где бы вы ни находились в Новый год, надо нарядиться, примерить на себя наряд, который раньше вы боялись или стеснялись носить. При этом каждый наряд должен быть по случаю. Если вы отмечаете за городом, то будет странно выглядеть длинное вечернее платье в пол. Но самое главное в эту ночь — это хорошее настроение и правильные мысли».

Символом следующего года по восточному календарю будет красная огненная лошадь.