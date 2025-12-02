«Будто на ней тряпки». Рианну раскритиковали за необычное платье

Певицу и бизнесвумен Рианну раскритиковали из-за платья на светском мероприятии. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky стали гостями церемонии вручения премии Gotham Film Awards, которая прошла 1 декабря в Нью-Йорке. Певица выбрала для закрытого мероприятия розовое макси-платье со шлейфом, головной убор из перьев в тон, черные кожаные перчатки и колье. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с темными тенями, румянами и коричневой помадой.

Интернет-пользователи не оценили образ Рианны.

«Какое нелепое платье!», «У них много денег, но они даже не могут прилично одеваться или у них нет стилиста, который мог бы помочь», «Она выглядит так, будто на ней тряпки. Что это за нелепая шляпа-шлем?» — писали читатели Daily Mail.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица опубликовала фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. У знаменитости также есть сыновья RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.