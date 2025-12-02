Названы самые модные наряды для встречи Нового года

Стилист Мария Сатлейкина назвала россиянам самые модные наряды для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует радио Sputnik.

© Lenta.ru

По словам эксперта, в текущем сезоне трендовыми стали кожаные пиджаки и костюмы с выраженными плечами, юбки, тренчи, а также кружево и полупрозрачные изделия.

«Горошек — тренд, который тянется еще с лета, это не просто милый винтаж, это горошек с характером, яркие сочетания цветов, крупные точки, неожиданные пропорции. Также актуальна обувь выше колена и аксессуары — например, крупные ремни. Объемные шарфы и воротники добавляют драматичности», — Мария Сатлейкина, стилист.

В то же время собеседница издания посоветовала присмотреться к одежде коричневых и карамельных оттенков. Кроме того, Сатлейкина обратила внимание на платья и костюмы из бархата или атласа оттенков металлик.

«Также очень актуален изумрудный, хвойный, зеленый и глубокий зеленый, с ними хорошо сочетаются вишневый и бордовый цвета. Если же хочется более светлый, сияющий образ, то стоит присмотреться к молочному, сливочному и оттенку шампань», — призвала стилист.

Среди прочего, специалистка призвала отказаться от нарядов неоновых тонов.

«Это слишком агрессивно и выбивается из природной символики лошади. Также не рекомендую надевать угольно-черный тотал-образ, потому что может выглядеть очень мрачно», — заключила она.

