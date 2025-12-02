Названы самые модные наряды для встречи Нового года

Россиянам назвали самые модные наряды для встречи Нового года

Стилист Мария Сатлейкина назвала россиянам самые модные наряды для встречи Нового года. Соответствующий материал публикует радио Sputnik.

По словам эксперта, в текущем сезоне трендовыми стали кожаные пиджаки и костюмы с выраженными плечами, юбки, тренчи, а также кружево и полупрозрачные изделия.

«Горошек — тренд, который тянется еще с лета, это не просто милый винтаж, это горошек с характером, яркие сочетания цветов, крупные точки, неожиданные пропорции. Также актуальна обувь выше колена и аксессуары — например, крупные ремни. Объемные шарфы и воротники добавляют драматичности», — Мария Сатлейкина, стилист.

В то же время собеседница издания посоветовала присмотреться к одежде коричневых и карамельных оттенков. Кроме того, Сатлейкина обратила внимание на платья и костюмы из бархата или атласа оттенков металлик.

«Также очень актуален изумрудный, хвойный, зеленый и глубокий зеленый, с ними хорошо сочетаются вишневый и бордовый цвета. Если же хочется более светлый, сияющий образ, то стоит присмотреться к молочному, сливочному и оттенку шампань», — призвала стилист.

Среди прочего, специалистка призвала отказаться от нарядов неоновых тонов.

«Это слишком агрессивно и выбивается из природной символики лошади. Также не рекомендую надевать угольно-черный тотал-образ, потому что может выглядеть очень мрачно», — заключила она.

