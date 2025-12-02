Косметолог развеяла главные мифы о ботоксе

Россиянам развеяли россиянам главные мифы об инъекциях ботокса. Об этом «Ленте.ру» рассказала косметолог Елена Ильчук.

В первую очередь врач высказалась о страхе болезненности самих уколов и пояснила, что во время процедуры используются тончайшие инсулиновые иглы, толщина которых сопоставима с толщиной волоса. По ее словам, при работе с мимическими морщинами в лицо вводятся небольшие объемы препарата, а сама процедура занимает минуты.

«При низком болевом пороге можно использовать аппликационную анестезию, но чаще она просто не нужна», — добавила она.

Медик опровергла и высказывания о том, что ботулотоксин — это «яд, который разносится по всему организму». Собеседница объяснила, что в эстетической медицине используют очищенную и строго дозированную форму нейротоксина, которая не вызывает негативных последствий для здоровья.

«Сам ботокс в организме действует до 72 часов, выполняет функцию восстановления мышцы, а в течение 3-4 месяцев он выводится из организма, оставляя мышцы в расслабленном состоянии», — пояснила доктор и тем самым развеяла и миф о застывших после ботокса лицах. «Полное отсутствие мимики чаще всего результат не самого препарата, а завышенных доз и стремления к идеальной гладкости любой ценой», — говорит она.

Кроме того, по мнению Ильчук, не существует слишком раннего возраста для введения инъекций ботокса, поскольку морщины появляются у каждого в разные годы. Страхи об обвисании лица после уколов также оказались необоснованными: при эстетических дозах ботулотоксина серьезных долговременных нарушений не происходит, а эффект препарата обратим, подытожила эксперт.

В августе стало известно, что в России мусульманам разрешили колоть ботокс.