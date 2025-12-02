Кэти Перри снялась с едой на голове

Американская певица Кэти Перри снялась в необычном образе ко Дню благодарения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила ролик, на котором предстала в зеленом вязаном свитере. Помимо этого, звезда надела берет, заставленный декоративной едой и напитками.

На головном уборе были прикреплены миниатюры тыквенного пирога, зеленой фасоли, хлеба и запеченной индейки. Кроме того, на изделии расположилась бутылка вина в мини-формате и предметы для сервировки.

«Приятного аппетита», — поддержали ее идею подписчики в комментариях.

