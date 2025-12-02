Фото теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в Сети

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенном виде для журнала Porter и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на фото 44-летней спортсменки. На нем знаменитость предстала в слитном купальнике черного цвета, который был оформлен частично оголяющим талию вырезом под грудью. Кроме того, она позировала в туфлях с квадратным носом и мокрыми волосами.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу фигуры звезды спорта.

«Выглядит слишком мужественно», «Она чемпион, но объективно ее нельзя назвать красивой», «Это одна из самых непривлекательных женщин на планете», «Она потрясающе красива», «У нее все еще мужское лицо, и она ничего не может с этим поделать», «Сильные фото, но они сильно отретушированы», — обсуждали они в комментариях под материалом.

