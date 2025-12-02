Кислоты в косметике: как выбрать подходящую для своего типа кожи

Кислоты​‍​‌‍​‍‌ давно перестали быть чем-то недоступным и вошли в повседневный уход за кожей почти каждой девушки. Правильное применение кислот способно решать проблемы с кожей, связанные с акне, жирным блеском, пигментацией и морщинами. Авторы канала «COSMOPRO | Вся правда о косметологии и косметике» рассказывают, какие есть кислоты и для чего они предназначены.

© ГлагоL

Салициловая кислота (BHA) создана для жирной и проблемной кожи. Она растворяется в жире, проникает вглубь пор, удаляет из них сальные пробки, а также борется с воспалениями.

Гликолевая кислота (AHA) стимулирует обновление клеток, осветляет пигментацию и разглаживает мелкие морщины, придавая коже здоровое сияние. Она идеально подойдет для нормальной и сухой кожи.

Миндальная кислота (AHA) известна своим мягким действием. Она бережно обновляет кожу, осветляет пигментные пятна, поэтому подходит даже для очень чувствительной и склонной к акне кожи.

Азелаиновая кислота также успокаивает воспаления, уничтожает бактерии и снимает покраснения, поэтому её часто рекомендуют при розацеа и постакне.

Молочная кислота (AHA) не только стимулирует обновление, но и увлажняет кожу, укрепляя защитный барьер. Она подойдёт в первую очередь для сухой и чувствительной кожи.

Гиалуроновая кислота — мощнейший увлажнитель, который притягивает и удерживает влагу в коже, делая ее упругой и гладкой. Подойдет всем без исключения.

Фруктовые кислоты (лимонная, яблочная, винная) мягко отшелушивают, осветляют, сужают поры и обладают антиоксидантными свойствами.

Важные правила:

Всегда начинайте с самых низких концентраций, средства с кислотами в начале использования должны быть легкими, такими, как умывалки или тоники.

Обязательное условие при использовании кислот: днем вы всегда должны использовать солнцезащитное средство с высоким фактором защиты, так как кислоты могут повышать чувствительность кожи к солнцу.

Если вы страдаете от тяжелых кожных заболеваний, ждете ребенка, кормите грудью или у вас постоянно появляется раздражение при использовании кислот, проконсультируйтесь с ​‍​‌‍​‍‌дерматологом.