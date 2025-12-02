Похудевшую на 20 килограммов Опру Уинфри сняли в облегающем наряде

Американскую телеведущую и актрису Опру Уинфри сняли в облегающем наряде после похудения на 20 килограммов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

71-летнюю знаменитость запечатлели по пути в отель в Сиднее, куда она приехала в рамках турне по Австралии. Она предстала на размещенных кадрах в зеленой футболке и голубых легинсах, которые подчеркивали ее фигуру. Также звезда надела бежевую шляпу и солнцезащитные очки и повязала платок на шею.

Отмечается, что ранее она сбросила вес с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик».

В ноябре пользователи сети заподозрили американского адвоката Мишель Обаму в приеме «Оземпика».