Образ Рианны на красной дорожке прозвали в сети тряпками

Образ барбадосской певицы Рианны на красной дорожке американской независимой кинопремии Gotham Film Awards прозвали тряпками в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла в свет в пышном нежно-розовом платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Помимо этого, звезда надела длинные кожаные перчатки черного цвета и высокую шляпу, украшенную нежно-розовыми перьями. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье с камнями.

Пользователи сети оценили наряд Рианны в комментариях под материалом.

«Какое нелепое платье!», «У них много денег, но они даже не могут прилично одеваться или у них нет стилиста, который мог бы помочь», «Она выглядит так, будто на ней тряпки. Что это за нелепая шляпа-шлем?» — возмутились они.

В ноябре Рианна отреагировала на ставшее мемом в 2011 году неудачное фото. Речь шла о снимке, сделанном во время ее выступления на концерте V Festival.