Модель Эмили Ратаковски вышла на публику в мини-платье

Модель Эмили Ратаковски посетила премию The Fashion Awards 2025 в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

Эмили Ратаковски предпочла для выхода черное мини-платье и боссоножки. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце сентября Эмили Ратаковски снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.