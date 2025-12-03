Как правильно увлажнять кожу лица и тела зимой

Зимой кожа лица и тела сталкивается с целым набором серьезных испытаний.

А именно низкими температурами, сильным ветром, иссушающим влиянием центрального отопления и ограниченностью естественного освещения. Всё это приводит к обезвоживанию, шелушению, сухости и дискомфорту.

Уход за кожей лица

В первую очередь зимой необходимо заменить легкие увлажняющие кремы на более насыщенные питательные. Актуальным становится применение плотных кремов, а также сывороток на основе ценных масел, таких как масло макадамии, облепихи и авокадо. Благодаря высокому содержанию питательных компонентов, такой крем интенсивно увлажняет и питает кожу, укрепляет её защитные функции и предотвращает ранние признаки старения.

Рекомендуемые средства для лица:

Сыворотки на основе натуральных масел (макадамии, облепихи, авокадо) — обеспечивают глубокое увлажнение и питание кожи, восполняют запас необходимых микроэлементов и защищают от агрессивных внешних факторов.

Кремы с природными маслами и целебными экстрактами — подобные средства интенсивно питают и увлажняют кожу, восстанавливают гидролипидный баланс, укрепляют местный иммунитет кожи и защищают её от фотостарения.

Главная задача — не допустить обезвоживания и истощения кожи, поэтому важно соблюдать принципы регулярного увлажнения и питания.

Уход за кожей тела

В холодное время года сухость кожи затрагивает не только лицо, но и тело. Усугублять ситуацию могут долгие горячие ванны, жёсткие мочалки и частые смены температуры (например, при выходе на улицу из тёплого помещения). Наиболее распространенные жалобы связаны с появлением шероховатостей, покраснений и дискомфорта на руках, ногах и груди.

Средства для ухода за телом:

Продукты с маслом ши, церамидами и натуральными маслами (карите, какао, Таману) — эта группа средств обеспечивает максимальный уровень увлажнения и питания, эффективно защищает кожу от обезвоживания и восстанавливает гидролипидный барьер.

Комплексы с мочевиной (10%) — повышенное содержание мочевины помогает восстановить целостность рогового слоя, предотвратить сухость и сохранить кожу гладкой и мягкой.

Топические препараты с аллантоином, ниацинамидом и аденозином — эти компоненты обладают мощным увлажняющим и восстанавливающим действием, помогают улучшить цвет кожи, выравнивают её текстуру и замедляют процессы старения.