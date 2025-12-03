«Удивительное время». 63-летняя Деми Мур высказалась о своем старении

Актриса Деми Мур заявила, что старение для нее удивительное время. Об этом она рассказала в интервью с телеведущим Стивеном Колбертом.

«Я чувствую, что сейчас удивительное время, и любой, кто думает, что с возрастом жизнь становится короче, глубоко ошибается», — объяснила Деми Мур.

63-летняя актриса добавила, что не считает процесс старения признаком ухудшения жизни.

Недавно Деми Мур стала героиней нового выпуска журнала Glamour. На обложке актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.

До этого Деми Мур опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.