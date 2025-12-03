Юлия Снигирь вышла на публику в кожаном платье с глубоким декольте

Актриса Юлия Снигирь пришла на премьеру сериала «Золотое дно» в кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщает Peopletalk.

Юлия Снигирь появилась на публике в длинном кожаном платье с глубоким декольте. Образ дополнили сапоги с квадратным мысом.

Гостями также стали Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Сабина Ахмедова, Игорь Чапурин и Виктория Маслова, Кирилл Нагиев, Нино Нинидзе и другие.

Снигирь признавалась в интервью «Газете.Ru», что в детстве сильно комплексовала из-за внешности. Знаменитость называли «худышкой», как одну из героинь бразильского сериала. По словам артистки, она болезненно воспринимала эту кличку. Актриса не носила мини, потому что стеснялась своих ног. Звезда смогла избавиться от комплексов уже во взрослом возрасте, когда стала сниматься в кино.

Актриса в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий девятилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.