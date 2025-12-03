Почему «каменные лица» стали новым стандартом красоты

Правила «вечной молодости» в современном мире оказались удивительно простыми. Сегодня, листая ленты соцсетей, каждая женщина усваивает их автоматически: нельзя хмуриться, когда поднимается злость, нельзя поджимать губы, отпивая напиток, нельзя слишком широко улыбаться на фотографиях и щуриться на солнце, нельзя морщить лоб, удивляясь, а главное — не стоит смеяться слишком громко или слишком часто. Согласно этим инструкциям, идеальный образ — это равнодушное лицо, на котором полностью отсутствует мимика. Столетия назад женщин, которые публично проявляли сильные чувства, бесцеремонно изгоняли из общества. В настоящее время порицание проявляется более деликатно — через новый бьюти-тренд, предлагающий «заморозить» лицо «для своего же блага». Почему девушки учатся отключать эмоции ради внешней привлекательности — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Безвыходное положение

Исторически любая яркая эмоция, проявленная женщиной, клеймилась как признак истерии и неадекватности. В XIX веке девушек, которых врачи считали истеричными, подвергали принудительному лечению. Чтобы их «успокоить», применялись тяжелые седативные препараты, а иногда — жестокие пытки с электрическим током в психиатрических клиниках. Причем для того, чтобы женщину признали сумасшедшей и опасной для общества, ей было достаточно бурно выразить гнев или отчаяние.

Патриархальные устои веками внушали, что настоящая леди никогда не выходит из себя. Раздражение или слезы аристократки в викторианскую эпоху считались позором для всей семьи, в то время как идеалом была тихая, кроткая жена, скрывающая любые переживания за улыбкой. При этом система ставила женщину в двойную ловушку. С одной стороны, стоило ей проявить эмоции, ее тут же объявляли истеричкой. С другой — навешивали ярлык «холодной стервы», если она держалась строго и сухо.

Сара Стикни Эллис — одна из самых влиятельных писательниц той эпохи — публиковала руководства о «правильном поведении женщин». Эти книги читали повсюду — от семей среднего класса до высшего общества. В них Эллис настаивала, что для женщины важнейшая добродетель — непоколебимое самообладание, а «истинная леди должна подавлять раздражение, чтобы не омрачать домашний очаг». Автор подчеркивала, что женщине следует скрывать свои страдания, потому что слезы или вспышки гнева могут «подорвать уважение окружающих и принести семье ненужный стыд».

В книге 1839 года «Женщины Англии» Эллис утверждала, что жена обязана сохранять спокойствие и приятное выражение лица, даже если переживает трудности, — ведь ее переменчивое настроение «создает беспорядок в нравственной атмосфере дома».

И хотя в прошлом веке женщин уже не били током, от них по-прежнему ожидали смирения и искреннего стремления угодить мужчине. Это транслировалось даже в рекламе. Например, в кампании американского производителя кофе Folger изображалась жена, обеспокоенная тем, что муж не поцеловал ее на прощание. Все дело было в невкусном кофе, который она подала ему на завтрак.

«Решение? Чашечка кофе Folger — и ваш брак спасен», — гласил слоган.

Сегодня женщин больше не вынуждают скрывать эмоции, однако есть другие негласные требования. Глава компании Fierce Inc., занимающейся обучением лидерству и коммуникациям, Хелли Бок Миранды Пристли из картины «Дьявол носит Prada» успешная женщина часто изображается холодной и невозмутимой. Этот образ удобен патриархату: такая женщина не раздражает и ничего не требует.

«Женщина, которая показывает чувства на работе, считается слишком хрупкой и неустойчивой для лидерства. Женщина, которая не проявляет эмоций и ведет себя профессионально, — ледяная и неженственная. Для многих из нас это безвыходное положение», – Хелли Бок, глава компании Fierce Inc., занимающейся обучением лидерству и коммуникациям.

Никакой драмы

В эпоху соцсетей культ безэмоциональности выражается не в характере, а во внешнем виде. В социальных сетях девушкам объясняют, как обездвижить лицо, чтобы якобы сохранить красоту и молодость надолго. В лентах — сплошь лайфхаки: например, где купить специальную соломинку для напитков «антиморщины», чтобы не портить кожу вокруг губ; как заклеивать лицо тейпами на ночь, фиксируя мимику; какие привычки стоит срочно искоренить, чтобы не сформировались складки на лбу.

В TikTok набирают популярность ролики под хештегами #facecontrol («контроль лица»), #frozenfacepractice («тренировка замороженного лица») и #trainyourface («тренируй свое лицо»), где девушек учат разговаривать и смеяться, не шевеля ни одной частью лица, кроме губ. На смену некогда модному duck face («утиное лицо») пришел новый интернет-тренд под названием dissociative pout («диссоциативный прищур»), или lobotomy chic («лоботомичный шик»), когда эмоции будто намеренно удалены из кадра.

В качестве примера издание PetaPixel приводит тиктокершу Нару Смит, актрису Хлои Черри и певицу Билли Айлиш, которые позируют с пустым взглядом и внешностью, лишенной мимики. Журналисты описывают это выражение лица как «мертвые глаза, безэмоциональный рот и общая аура фотогеничного трупа».

Губы при этом остаются слегка надутыми, а их уголки опущенными вниз, не выражая ни улыбки, ни явной грусти. Цель — маска апатии, демонстрирующая максимальную отстраненность и безразличие. Она говорит о том, что обладательница такого выражения лица уже пресыщена всеми благами жизни и ничто не вызывает у нее чувств.

Ради достижения внешней невозмутимости в ход идут и уколы, и психологические практики. Косметология предлагает надежное решение — ботокс. Сегодня все больше 20-30-летних девушек обращаются за так называемым baby botox — небольшими профилактическими дозами, заранее предотвращающими появление морщин. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, более 65 процентов потребителей ботокса в мире сейчас моложе 50 лет, а 24 процентам из них от 18 до 34 лет.

В США за первую половину 2010-х число девушек, делающих «уколы красоты» в юном возрасте, выросло на 41 процент. Многие начинают уже в 23 года, не имея ни единой морщины.

Австралийская певица и телеведущая Данни Миноуг признавалась, что делала ботокс в тяжелые периоды жизни, словно пытаясь стереть с лица свои эмоции в трудную минуту.

«Она буквально блокировала способность хмуриться, таким образом скрывая свои чувства», — комментировала этот случай британский психотерапевт Анушка Гроувз.

В то же время «гуру личностного роста» советуют буквально «обнулить» эмоции ради внутренней гармонии. В сети набирают обороты практики женской псевдостоической философии, где женщинам предлагается отпустить не только негативные, но и позитивные переживания. Такой эмоциональный аскетизм подается как путь не только к внешней привлекательности, но и к успеху в романтических отношениях.

Так, в видео с говорящим названием «Контролируйте свои эмоции, чтобы восстановить силу в отношениях» коуч Натали Клэрис советует стратегию: никаких реакций, никаких слез, никакой драмы.

«Как только вы перестаете устраивать сцены, вы начинаете контролировать не только себя, но и отношения», — говорит она.

А блогерша Кассандра Норвуд опубликовала вирусный пост, в котором назвала принятие жизненных перемен без драмы признаком зрелости.

«Зрелость — это когда ты перестаешь спрашивать людей, почему они тебе больше не звонят и не пишут. Ты просто замечаешь перемены и принимаешь их без драк, без ссор. Ты просто уходишь с улыбкой», — рассуждает она и называет такое поведение примером стоицизма в повседневной жизни.

Красота или жизнь

Еще одно откровение Ким Кардашьян. В 2019 году на вопрос фанатки о секрете ее гладкой кожи знаменитость в шутку ответила: «Не улыбайтесь». Тогда пользователи соцсетей восприняли это с юмором и превратили мем. Но позже Кардашьян объяснила, что после рождения первенца, когда хейтеры принялись стыдить ее за набранные килограммы, она сознательно перестала улыбаться на публике.

Однако многие пользовательницы соцсетей с тревогой относятся к тренду на равнодушие.

«Я до сих пор колюсь и верю, что можно быть феминисткой с напомаженным лицом. Но все чаще я замечаю, что вокруг все девушки лезут из кожи вон ради молодости, а мужчины просто стареют себе и не парятся. Есть чувство несправедливости. Мне нравится результат, но правда в том, что если хочешь иметь определенные возможности в обществе, то ты должна выглядеть определенным образом. Есть даже такая шутка, мол, мужчина спрашивает женщину о ее хобби, а она отвечает: "Посмотри на меня — вот мое хобби"», — пожаловалась 40-летняя жительница Великобритании Сэлли, которая больше десяти лет использует ботокс и филлеры.

А 34-летняя Эллисон из Австралии впервые сделала инъекцию ботокса в 23 года, чтобы быть похожей на коллегу с безупречным лицом. Не имея ни одной морщины, она почувствовала, что кожа стала еще более натянутая — и не смогла остановиться. Спустя десятилетие Эллисон поняла, что устала от своей зависимости.

«Ботокс раньше был способом контролировать свой образ и превращаться в кого-то другого, а теперь я решила дать себе право стареть и наблюдать, как на самом деле меняется мое лицо», — поделилась она.

Даже признанные иконы красоты говорят сегодня о ценности живой мимики. Некоторые знаменитости начали публично отказываться от косметологии: например, 61-летняя актриса Кортни Кокс призналась, что переборщила с инъекциями и перестала узнавать себя в зеркале.

«Это не морщины, а линии улыбок. Мне пришлось научиться принимать движение лица и понять, что филлеры — не мои друзья. Я выросла с мыслью, что внешность — самое важное. Что если я выгляжу хорошо, значит, все будет хорошо и в жизни. И именно это однажды меня подвело», — посетовала она.

Похожее заявление сделала и певица Ариана Гранде, которой всего 32 года.

«Если говорить откровенно, у меня годами были тонны филлеров в губах и ботокс. Я прекратила все это в 2018-м, потому что почувствовала… Слишком много всего. Я за всем этим будто хотела спрятаться, — призналась звезда. — Теперь я хочу видеть свои по праву заработанные линии от слез и улыбок. Хочу, чтобы они становились все глубже и чтобы я смеялась все больше. Я правда считаю, что старение может быть прекрасным».

Век равнодушия

Косметологи, психиатры и социологи уверены: мода на отсутствие эмоций вредит и телу, и душе. Кроме того, стремление к «застывшему» лицу ломает нормальные механизмы восприятия как себя, так и окружающих.

«В клинике я постоянно напоминаю пациенткам: морщинки, которые появляются, когда вы улыбаетесь или хмуритесь, — это признак нормально работающего, здорового лица», — говорит лондонский дерматолог Анжали Махто.

И добавляет, что, избавляясь от мимики, женщины рискуют потерять естественную выразительность и даже изменить то, как их воспринимают окружающие.

«Проблема не в самих морщинах, а в том, что желание их убрать зачастую навязано культурой, а не является действительно личным предпочтением», — Анжали Махто, дерматолог.

Исследование, опубликованное на сайте PubMed Central, подтверждает, что мимика — это базовый язык коммуникации. Так, например, искренняя улыбка (так называемая «улыбка Дюшенна» с прищуром глаз) повышает уровень доверия, а когда улыбка «заморожена» или намеренно контролируется, поверить в ее искренность становится труднее. Более того, взаимодействие между людьми во многом строится на эффекте зеркала: человек бессознательно копирует выражение лица собеседника, благодаря чему переживает эмпатию. Если же у последнего лоб остается неподвижным, то этот канал попросту выключается.

При этом ботокс снижает интенсивность переживания эмоций самим человеком и притупляет его способность распознавать чужие чувства. Таким образом, отсутствие мимики — это не только нейтральное «поддержание молодости», но и сужение каналов связи между людьми.

«Цена этого тренда колоссальна. Мы рискуем научить целое поколение, что любой заметный признак эмоций — это дефект, который надо исправить. Особенно это может разрушить формирование личности у подростка. Если тебя с детства учат, что естественные проявления — это проблема, то ты начинаешь верить, что твоя искренность никому не нужна», — объясняет Махто.

С этим соглашаются и культурологи. Журналистка Эллен Атланта называет тренд на «каменные лица» гендерным контролем эмоций с мизогинным уклоном. По ее мнению, под видом заботы о себе женщинам фактически навязывают молчаливое подчинение. Чтобы выглядеть компетентной, стрессоустойчивой и удобной, в очередной раз нужно предъявить миру маску, которая никогда не устает и ни на что не реагирует.