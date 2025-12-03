Актриса Сидни Суини пришла на шоу с прямым каре и в облегающем платье

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, вышла на публику в мини-платье. Об этом сообщает WWD.

© Газета.Ru

28-летняя Сидни Суини посетила вечернее шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Актриса появилась на шоу в красном облегающем платье Alex Perry. Образ актриса дополнила укладкой с прямыми волосами.

В начале ноября Сидни Суини заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала: «Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».

На прошлой неделе папарацци засняли 28-летнюю Сидни Суини в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним возлюбленным Скутером Брауном.