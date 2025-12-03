Актриса Джулия Робертс появилась на премии в атласном костюме

Актриса Джулия Робертс в атласном костюме появилась на премии. Об этом сообщает Harper.

58-летняя Джулия Робертс предпочла для выхода атласный синий костюм Tom Ford с глубоким декольте. Волосы актриса уложила мягкими локонами и сделала легкий макияж.

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.