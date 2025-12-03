«Бабкина юбка». Звезду «Сумерек» раскритиковали за образ на премии

Звезду «Сумерек», актрису Кристен Стюарт, раскритиковали за образ на премии. Об этом сообщает Hindustan Times.

35-летняя Кристен Стюарт позировала в длинной серой юбке и укороченном жакете.

«Бабкина юбка», «Ужасный образ», «Как вы это надели?», — написали пользователи соцсетей.

До этого Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.

В мае Кристен Стюарт посетила Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма «Хронология воды». Актриса позировала перед фотографами в белом атласном жакете, расстегнутой рубашке с черным галстуком, коротких шортах, высоких носках и босоножках на каблуках.