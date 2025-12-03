Жена Алека Болдуина потренировалась в нижнем белье

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин потренировалась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

41-летний инструктор по йоге предстала перед камерой, стоя на коленях у кровати в спальне. Она записывала ролик о том, как правильно выполнять упражнения. При этом избранница артиста позировала в облегающем розовом кроп-топе и красных трусах. Также она распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами.

© Соцсети

«Ноги, ягодицы, пресс и поясница. Обожаю эту серию упражнений», — указала в подписи автор поста.

