Лайфхак из СССР: зачем добавлять соль в шампунь

Мало​‍​‌‍​‍‌ кто из молодых современных девушек знает, что в советское время с недостатком выбора шампуней боролись предельно простым способом. В бутылку шампуня просто добавлялась одна столовая ложка соли — и эффект был вполне хорошим, как заявляет автор канала «Большое сердце».

Шампуни вроде «Крапивы» и «Желтка» зачастую просто не могли полностью промыть жирные волосы. После добавления крупной каменной соли средство становилось более густым и медленнее расходовалось.

Самое главное — после такого мытья волосы становились более пышными и объемными, долго держали даже самую сложную укладку. Соль, кроме прочего, мягко очищала кожу головы, борясь с излишком жира и перхотью.