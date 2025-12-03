Элизабет Херли вновь вызвала ажиотаж, снявшись в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли выложила видео в откровенном бикини и вызвала ажиотаж среди поклонников. Соответствующий ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летнюю звезду «Остина Пауэрса» запечатлели плавающей в бассейне на надувном матрасе. Она предстала перед камерой в белом раздельном купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. При этом на ней также были солнцезащитные очки в массивной оправе и тонкая цепь с подвеской.

Поклонники восхитились моложавой внешностью знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом.

«Самая красивая женщина на свете», «Как всегда выглядишь потрясающе», «60? Что за магия?», «Невероятная фигура», «Какое шикарное тело», — высказывались они.

