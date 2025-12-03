Стилист Морозова: на переговоры лучше выбирать однотонный галстук

Газета.Ruиещё 1

При выборе галстука важно ориентироваться на ситуацию, под которую создается образ. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист, журналист Алина Морозова.

Стилист дал советы по выбору галстука
© Газета.Ru

Так, на собеседование или переговоры лучше отдать предпочтение однотонному изделию или вариантам с едва заметным рисунком или приглушенными темными оттенками. В офис допустимы небольшая микрогеометрия, текстура, глубокие, но не кричащие цвета, на свадьбу или торжество — более насыщенный цвет. В последнем случае возможен аккуратный принт.

«Я всегда прошу клиентов думать о галстуке как о бизнес-визитке. Один и тот же костюм с разными галстуками может выглядеть как строгий офисный образ, расслабленный пятничный вариант или комплект для светского мероприятия. Важно не количество узлов, а чувство меры в цвете и фактуре», — отметила Морозова.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал самый стильный аксессуар — галстук. Он сделал для подписчиков «вдохновляющую подборку с галстуками и их производными».

промо изображение