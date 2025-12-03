Стилист дал советы по выбору галстука

При выборе галстука важно ориентироваться на ситуацию, под которую создается образ. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист, журналист Алина Морозова.

Так, на собеседование или переговоры лучше отдать предпочтение однотонному изделию или вариантам с едва заметным рисунком или приглушенными темными оттенками. В офис допустимы небольшая микрогеометрия, текстура, глубокие, но не кричащие цвета, на свадьбу или торжество — более насыщенный цвет. В последнем случае возможен аккуратный принт.

«Я всегда прошу клиентов думать о галстуке как о бизнес-визитке. Один и тот же костюм с разными галстуками может выглядеть как строгий офисный образ, расслабленный пятничный вариант или комплект для светского мероприятия. Важно не количество узлов, а чувство меры в цвете и фактуре», — отметила Морозова.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал самый стильный аксессуар — галстук. Он сделал для подписчиков «вдохновляющую подборку с галстуками и их производными».