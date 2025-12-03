Slavic Core: что и как носить, чтобы быть в тренде этой зимой

Нынешняя зима обещает быть теплой и роскошной, потому что в тренде slavic core — а это значит, мех, как натуральный, так и искусственный, блеск драгоценностей, хищная уверенность в своей неотразимости и чуть-чуть гламура из 90-х. А еще — огромные черные очки, которые надевают даже вечером. Все броско, утрированно, женственно и нарочито — и именно это делает стиль таким вирусным. Стилист Маша Ведерникова рассказала о необходимых составляющих — только помните, что здоровую самоиронию никто не отменял.

Меховая шуба — сердце образа

Slavic Core держится на верхней одежде (раз уж герои этой стилевой истории живут в климате, где по заснеженным улицам бродят медведи с балалайками наперевес): роскошные шубы, объемные воротники, длинный ворс, овчина, мутон, стриженый мех — подойдет все, что выглядит дорого-богато.

«Цвета — белый, молочный, черный, карамельный, леопардовый. Силуэт всегда массивный: либо миди-трапеция, либо классическая посадка полушубком. С такой базой можно надеть хоть спортивный костюм, хоть мини — все работает на желаемый эффект», — объясняет модный эксперт.

Огромные шапки и повязки 90-х

Шапка здесь не аксессуар, а настоящий модный манифест. Чем больше — тем лучше. Меховая — роскошная, чтобы ее было видно сразу, можно другого цвета и текстуры, чем на шубе. Тренд сезона — широкие повязки на голову в духе 90-х, которые открывают лицо и создают эффект «снежной королевы». Такой аксессуар отлично сочетается и с шубой, и с коротким меховым жакетом, и особенно — с крупными очками.

Черные очки размером с пол-лица

Зимний гламурный стиль невозможен без очков — чем больше форма, тем правильнее акцент. Носят их утром, днем, ночью, в помещении и на улице. Эстетика а-ля Анна Винтур, интегрированная в постсоветский гламур.

«Такая модель моментально делает образ дороже и работает как правильный акцент, делая женщину загадочной, недоступной, но вместе с тем — невероятно притягательной», — подчеркивает стилист.

Леггинсы или джоггеры и каблуки

Леггинсы или спортивные штаны-джоггеры в этой стилистике — вовсе не про спорт, а про гламур. Сочетание с каблуками — обязательное: остроносые ботильоны, сапоги на шпильке, сапоги-чулки. Этот контраст массивного верха и стройных ног — главный визуальный эффект эстетики. Если же уходить в сторону джоггеров — то выбираем сапоги-унты или актуальные нынче луноходы.

Украшения: много и крупно

Правило простое — если кажется, что уже достаточно, добавьте еще одно колье. Slavic Core любит крупные серьги-кольца, золотые цепи, массивные перстни, браслеты, которые видно издалека. Дорогой блеск — часть кода. Можно носить все сразу: в этом стиле нет минимализма, есть упоительное ощущение власти над миром, гламур — и игра в недосягаемость небожителей.