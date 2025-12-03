Популярная певица прошлась по улице в прозрачном платье

Популярная британская певица Луиз Реднапп прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 50-летнюю знаменитость на ежегодной церемонии вручения наград Fashion Awards в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Помимо этого, звезда надела черные остроносые туфли, а в руках она держала золотистый клатч.

В ноябре певица Луиз Реднапп отпраздновала 50-летие в прозрачной юбке. Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позировала в атласном боди, надетом поверх колготок.