42-летняя Виктория Лопырева позагорала в крошечном бикини

Телеведущая Виктория Лопырева снялась в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Виктория Лопырева предстала перед камерой в черном крошечном бикини, солнцезащитных очках и кепке. Телеведущая также надела золотую цепочку с кулоном. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа за обеденным столом.

В октябре Виктория Лопырева опубликовала фото, где была запечатлена в шоколадном пуховике, светлом свитере, коричневых вельветовых брюках и кроссовках. Модель дополнила свой образ кожаной сумкой Hermes Birkin коричневого цвета. Похожее изделие бежево-коричневого цвета на сайте люксовых товаров Farfetch стоит $43,848 (почти 3,5 миллиона рублей. — прим.ред.).

В середине сентября Виктория Лопырева посетила день рождения блогерши Миланы Королевой. На закрытом мероприятии 42-летняя модель появилась в черном полупрозрачном топе, жакете и коротких шортах. Телеведущая также надела серьги с жемчугом. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала вечерний макияж.

