Кендалл Дженнер вышла в свет в пушистом платье с разрезом до бедра

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер появилась на публике в пушистом платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

30-летняя Кендалл Дженнер посетила мероприятие, организованное брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в белом пушистом платье-миди с разрезом до бедра и молочных кожаных туфлях на каблуках. Манекенщица дополнила образ золотыми серьгами. Звезде подиумов собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

В октябре Кендалл Дженнер приняла участие в съемке рекламной кампании для итальянского бренда Calzedonia. На одном из кадров модель предстала в черном облегающем боди с открытыми плечами, капроновых колготках и кожаных туфлях на каблуках. Манекенщица также надела массивные серьги с кристаллами. Звезде реалити-шоу собрали волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Кендалл Дженнер участвовала показе бренда L'Oreal на Неделе моды в Париже. Модель появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте и разрезом до бедра.