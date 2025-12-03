Дочь Гордона Рамзи снялась в бюстгальтере и фате

Невеста трехкратного олимпийского чемпиона, британского пловца Адама Пити Холли Рамзи снялась в откровенном виде на фоне вражды с его семьей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи предстала перед камерой, стоя дома на лестнице. Она позировала в белом бюстгальтере бренда Victoria’s Secret и черных джинсах, из-под которых торчали трусы. Также блогерша прикрепила к волосам фату.

«Свадебный месяц», — указала она в подписи.

© Соцсети

© Соцсети

Известно, что ранее она не позвала на девичник мать Пити, а впоследствии сам спортсмен отменил приглашение на свадьбу всех своих родственников, за исключением сестры Бетани Пити.