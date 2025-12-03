56-летняя Дженнифер Лопес вышла на сцену в сияющем бикини

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на сцене в сияющем купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Лопес танцевала в черном бикини с принтом пламени, который был украшен пайетками. Певица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Знаменитость напомнила поклонникам о продаже билетов на концерт в Лас-Вегасе.

В октябре Дженнифер Лопес была замечена в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда она направлялась на съемки программы The View. Исполнительница вышла на публику в полурасстегнутой рубашке, черном корсете, юбке-миди с разрезом, кардигане и туфлях на каблуках. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки и кожаную сумку. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.

До этого Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором исполнила главную роль. Бен Аффлек, выступивший исполнительным продюсером ленты, также появился на закрытом мероприятии. Бывшие супруги позировали перед фотографами вместе. На одном из кадров актер обнимал экс-возлюбленную за талию.

