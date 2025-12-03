17 средств, которые помогут восстановить осветленные волосы

Кончики секутся, корни слишком быстро становятся жирными, длина «пушится» и не выглядит гладко, как в рекламе… Восстановление осветлённых волос после окрашивания или месяцев бесконечной носки шапок — тема насущная. Что же делать? Выбирать проверенные средства, с которыми локоны засияют. Вот подсказка от редакции: 17 баночек на любую проблему и кошелёк.

Восстанавливающий спрей ReStart, Highlights

На случай, когда волосы после салона выглядели идеально, а спустя две недели потускнели и перестали сиять. Спрей смягчает, восстанавливает и возвращает прядям блеск. Использовать нужно после мытья головы, слегка подсушив полотенцем шевелюру.

Маска‑блеск Blonde Rehab, Fane

Блонду нужна регулярная перезагрузка, иначе цвет между осветлениями и тонировками попросту станет грязным и «неживым». Маска‑блеск способна решить вопрос за одно применение: витамин Е как раз даст сияние, а гидролизированные протеины пшеницы обеспечат необходимое увлажнение. Наносить нужно каждое 3–5‑е мытьё головы — средства хватит надолго.

Восстанавливающий крем Beta‑Refibre, Medavita

Непривычный формат под названием «крем‑нектар». От обычного несмываемого средства он отличается способностью восстанавливать волосы при помощи комплекса аминокислот и активного бета‑каротина. Маленькая «горошина» крема убирает «пух», разглаживает, придаёт здоровое сияние и делает пряди шелковистыми на ощупь.

Несмываемая маска‑гибрид, Re:Bond

В основе средства — строгий научный подход: чтобы обеспечить красоту и здоровье изнутри, маска‑гибрид занимается укреплением всех видов молекулярных связей внутри волосков. В результате получается блестящая, плотная и ровная длина. Кроме того, формула предотвращает ломкость и повреждение волос.

Питательная маска Silver Blond Mask, Mone Professional

Поможет при первых признаках желтизны на холодном блонде. В отличие от многих корректирующих оттенок продуктов, которые зачастую сушат волосы и не поддерживают их качество, маска действует деликатно. Во‑первых, возвращает красивый цвет. А во‑вторых, глубоко питает локоны благодаря маслу ши в составе. Средство можно использовать и на седых волосах.

Восстанавливающий кондиционер с розмарином, Weleda

Восстановить волосы — это круто, но как насчёт экстрапомощи тем, кто их отращивает? В составе кондиционера присутствует масло листьев розмарина, известное как эффективный стимулятор роста. Ещё в банку добавили гидролизованный протеин и масло жожоба, чтобы позаботиться об уже существующей длине, разгладить её и смягчить.

Набор для ухода за осветлёнными волосами, JKeratin

Сложные химико‑математические расчёты по совместимости шампуня и кондиционера можно оставить позади. Знакомьтесь с гармоничным дуо, созданным для поддержки холодного блонда. Шампунь настолько мягкий, что его можно использовать после кератинового выпрямления. Кондиционер же укрепляет, уплотняет и разглаживает волосы благодаря аминокислотам в составе.

Питательный крем для сухих волос Nourishment, Phyto

Выручит в ситуации, которую можно описать словами «суше просто некуда». У питательного крема довольно плотная текстура и маленький расход, поэтому его хватит на несколько месяцев, даже если у вас длинные волосы. В составе нет силиконов, значит, средство подойдёт кудрям и волнам для формирования упругого, очерченного завитка.

Экстренно восстанавливающая маска для волос, Ilona Lunden

Плойка, шапка, температурные перепады из серии «мороз трескучий на улице против огненных батарей дома»… Кажется, не обойтись без экспресс‑помощи в виде ночной маски, обогащённой аминокислотами. Она способна уменьшить пушистость, восстановить повреждённые участки волоса, разгладить и быстро смягчить.

Экспресс‑маска Dercos, реконструирующая поверхность волос, Vichy

Любопытное сочетание активов для реконструкции длины. Витамин В5 работает вместе с кератиновым комплексом, чтобы за пару минут дать результат, заметный визуально и на ощупь. Кератиновая часть формулы заполняет микроповреждения на поверхности волоса, а витаминная отвечает за блеск и сияние. Подойдёт для чувствительной кожи головы.

Маска для волос с пептидами, маслами ши и макадамии, Kans

Не забываем: ухаживая за волосами, важно не только увлажнять длину, но и заботиться о коже головы. Маска выполняет обе задачи за счёт универсального состава. Белковый пептид укрепит пряди и придаст силу корням. Масла ши, ореха и макадамии поддержат здоровье скальпа, уберут сухость и восстановят баланс.

Суперувлажняющий филлер для волос с гиалуроновой кислотой, Farm Stay

Почему‑то мир позабыл про формат филлеров для волос, сосредоточившись на более традиционных формах ухода. А зря: состав средства концентрирован, поэтому даёт быстрый и заметный результат. Внутри ампул — гиалуронка для увлажнения, пантенол для восстановления, гидролизованный шёлк для изящных переливов и коллаген, чтобы вся эта красота держалась как можно дольше.

Маска «Объём и укрепление», Estetie

Старый‑добрый биотин снова в лучах славы. В составе маски он выполняет долгосрочные задачи, связанные с укреплением волосяных фолликулов, чтобы здоровые волоски крепко держались и не выпадали. Дополнительно в формулу включили восстанавливающие протеины пшеницы и питательные аминокислоты.

Маска для здоровья волос с биотином, Vois

Силиконов в списке ингредиентов маски не найти. А чтобы волосы были крепкими, состав усилили классическими героями — кератином, серицином и пантенолом. На подмогу им отправили биотин для ещё большего укрепления, кокосовое масло с глицерином, репейное масло и несколько растительных экстрактов.

Восстанавливающая смываемая сыворотка «Кератин Филлер», Garnier Fructis

Применяют продукт по‑разному — в зависимости от степени повреждения волос и от времени, которое есть в распоряжении. Сыворотку можно нанести до мытья головы, чтобы шампунь не высушил длину. Либо заменить средством несмывашку перед сушкой. Ещё вариант — использовать в качестве быстрой маски. За эффект отвечает восстанавливающий комплекс с кератином и маслом марулы.

Шампунь для окрашенных волос After All!, Contently

Шампунь даёт объём и не сушит окрашенные волосы, питая и укрепляя их, а также насыщая обезвоженную кожу головы. После применения продукт напоминает о себе приятным цветочным ароматом. У средства интересная ольфакторная пирамида: в ней сандал, мускус, фиалка, пионы, альдегид (отвечает за запах «чистоты»), розовый перец и белая роза в качестве финального аккорда.

Пептидная маска Instant Transformation, Limba Cosmetics

Сначала обесцветить, затем завить на плойку — привычное дело, но в результате волосы, увы, становятся сухими и порой отваливаются. Тут поможет пептидная маска, чья главная задача заключается в интенсивном восстановлении серьёзных повреждений. Пептид SH‑Oligopeptide‑78 укрепляет волосяной стержень, а особенный кондиционирующий агент восстанавливает защитный липидный слой волосков, разглаживает и придаёт им блеск.