Ида Галич показала сумку стоимостью более миллиона рублей

Блогерша и телеведущая Ида Галич показала в своем Telegram-канале сумку стоимостью более 1,5 млн рублей.

Ида Галич опубликовала фото, сделанное в салоне автомобиля. Блогерша была одета в джинсы и коричневую шубу. Телеведущая дополнила образ кольцами и зеленой кожаной сумкой Hermes Birkin. Стоимость похожей модели на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет 1 670 тысяч рублей.

«Приятно иногда вспомнить, что ты женщина. Достать из сундуков меха, каменья и тюки заморские. Барыня впервые за последние недели четыре (наверное) из дома не в спортивках вышла. Ура? Ура!» — подписала фото знаменитость.

В ноябре незнакомый мужчина подарил телеведущей Иде Галич серьги с бриллиантами. Блогерша рассказала об этом подписчикам в Telegram-канале и показала украшения. Она отметила, что намерена их вернуть.

Галич состоит в отношениях с Олегом Ледвичем. В начале 2025 года она сообщила, что бизнесмен сделал ей предложение. А 28 июля 2025 года у пары родилась общая дочь. Блогерша подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

