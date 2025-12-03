Хайди Клум вышла в свет в жакете с глубоким декольте

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в жакете с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

52-летняя Хайди Клум стала гостьей мероприятия, организованном брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Супермодель выбрала для выхода в свет красный жакет с глубоким декольте, юбку с разрезом и кружевом и туфли на каблуках. Манекенщица позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

На прошлой неделе Хайди Клум показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.

Читатели Daily Mail не оценили завтрак телеведущей.

«Держу пари, она спит с открытым окном», «Половина ломтика хлеба, она даже целый кусок не может съесть. Выглядит отлично, но нет, спасибо», «Представьте себе ее запах изо рта», — писали интернет-пользователи.

