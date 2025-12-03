Дуа Липа опубликовала фото в сияющем боди и колготках в сетку

Певица Дуа Липа снялась в сияющем боди с вырезами. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дуа Липа показала кадры, сделанные на одном из ее выступлений. Певица вышла на публику в красном боди с вырезами по бокам, которое было украшено пайетками. Образ поп-исполнительницы дополнили длинные перчатки в тон костюму и колготки в сетку. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками, коричневой помадой и румянами, а стилист уложил волосы в локоны.

В ноябре Дуа Липа опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в оранжевом блестящем кршечном бикини, которое дополнила золотыми серьгами и массивным ожерельем. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Она загорала с сестрой Риной на террасе.

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.