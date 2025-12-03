Сидни Суини вышла в свет в сияющем платье с откровенным декольте

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини показала фигуру в сияющем платье с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

28-летняя Сидни Суини стала гостьей премьеры фильма «Горничная», которая состоялась 2 декабря в Нью-Йорке. Актриса позировала перед камерами в серебристом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте, украшенном стразами. Артистка добавила белую накидку с перьями и серьги-кольца. Звезде сериала «Эйфория» уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.

На днях Сидни Суини организовала День благодарения в стиле «Шрека». Актриса выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрека.

До этого папарацци засняли Сидни Суини в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним возлюбленным Скутером Брауном.