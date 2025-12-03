Как правильно носить горжетку и с чем ее сочетать

Горжетки долго оставались в категории ретро-роскоши — аксессуаров, которые будто застряли в эпохе Марлен Дитрих и Грейс Келли. Их любили блистательные дивы прошлого века, они появлялись на красных дорожках и в старых хрониках, но почти исчезли из повседневной моды. И вот теперь, благодаря современным знаменитостям — от Беллы Хадид до Рианны — горжетка снова на пике, причем вернулась не как музейный экспонат, а как практичный зимний аксессуар. Ее носят с пуховиками, бомберами, трикотажем и, конечно, с вечерними платьями — но это уже не только про парадный выход, а про умение сделать любой образ роскошнее за секунду. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как правильно носить горжетку этой зимой.

Ставка на натуральную фактуру и правильную длину

Короткие пушистые воротники визуально поднимают плечи, создавая четкую линию силуэта — именно они дают эффект дороговизны без лишних деталей. Длинные горжетки, которые носят наброшенными на одно плечо, работают драматичнее: добавляют вертикаль и чуть-чуть театральности образу.

«Важно найти баланс — слишком массивная вещь сделает образ тяжелым, слишком короткая потеряется на фоне пуховика или пальто. Плюс хорошо бы соблюдать личные пропорции фигуры», — объясняет эксперт от моды.

Игра на контрастах: грубое и нежное

Мех идеально раскрывается в сочетании с суровыми фактурами зимы: плотной шерстью, кожей, денимом, даже спортивным нейлоном. Например, горжетка, наброшенная на бомбер, делает образ неожиданным и богемным, а воротник из лисы на строгом шерстяном пальто или деловом костюме смягчает весь образ, но оставляет ощущение силы. Контраст — главный инструмент: именно он создает эффект продуманной роскоши, а не нарядной мимикрии.

Мех как главный акцент образа

Если вы надеваете горжетку, дайте ей звучать первой скрипкой. Крупные серьги, массивные ожерелья, яркие платки — все это лучше убрать.

«Лаконичные серьги-гвоздики, мягкая укладка, акцентная помада — и мех будет работать лучше любого ювелирного изделия. И, конечно, лучше обойтись без слишком броских принтов, которые тоже начнут спорить со структурой меха», — говорит стилист.

Правильная посадка: не застегивать, а набрасывать

Самая грубая ошибка — обмотаться и наглухо застегнуть аксессуар под подбородком. Мех должен дышать. Набросьте горжетку на плечи, закрепите тонким ремешком или брошкой, оставьте легкую асимметрию. Это создает движение в образе и тот самый расслабленный шик, который ассоциируется с иконами стиля 60-х. Мех любит красивые жесты — ну так и дайте ему возможность быть на виду.

Уход, который делает мех по-настоящему роскошным

Роскошь — это всегда про состояние. Регулярно расчесывайте мех мягкой щеткой, избегайте дождя и снега, храните только на широких плечиках. Если мех слегка примялся, достаточно дать ему ночь отдохнуть на открытом воздухе, и он вернет объем, а при сильном загрязнении горжетки обратитесь в специализированную химчистку.