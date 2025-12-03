Назван способ узнать размер кольца без примерки

Россиянам раскрыли несколько способов узнать размер кольца без примерки. Рекомендациями с «Лентой.ру» поделилась стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина.

По словам эксперта, самый простой и бесконфликтный способ — снять мерки с колец, которые человек уже носит. Однако важно определить размер именно того пальца, на который планируется приобрести украшение в подарок.

«Разница может быть ощутимой — от половины до двух размеров», — пояснила она.

Так, если человек временно снимает кольца дома, можно аккуратно обвести его внутренний контур на бумаге, советует собеседница.

«Если колец нет вообще, но есть возможность хотя бы на мгновение взять руку человека, можно незаметно измерить окружность нужного пальца с помощью нитки или узкой бумажной полоски. Так можно сделать во время сна», — отметила Фомина.

Кроме того, существует метод, которым часто пользуются ювелиры, а именно, визуальное сравнение пальцев.

«В момент, когда человек подал вам руку (например, чтобы снять перчатку или посмотреть на маникюр), можно запомнить, какой ваш палец сопоставим по ширине с нужным пальцем адресата подарка. Позже в магазине консультант поможет определить нужный размер по этому ориентиру. Этот способ не гарантирует стопроцентной точности, но при подборе классических моделей помогает минимизировать ошибку», — Екатерина Фомина.

Самый надежным способом остается покупка кольца с возможностью корректировки.

«Самый безопасный вариант для сюрприза — разомкнутые кольца, которые легко подогнать под любой палец. Или классические гладкие модели — их проще всего увеличить или уменьшить в ювелирной мастерской, если размер все-таки не подойдет идеально», — подытожила специалист.

В ноябре действие мужчины во время предложения руки и сердца смутило туристку на прогулке по Риму.