Внешность сестры Майкла Джексона на новых кадрах напугала фанатов

Внешность старшей сестры американского певца Майкла Джексона Ла Тойи Джексон на новых кадрах напугала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем наряде. Она позировала в черных брюках и красной водолазке, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Кроме того, артистка надела золотистые остроносые туфли на высоких каблуках, распустила уложенные волнами волосы и нанесла контрастный макияж с черными стрелками на веках.

«Желаю всем чудесной недели! Берегите себя, будьте здоровы и большой вам любви!» — указала в подписи автор поста.

Поклонники оценили снимки в комментариях.

«Пожалуйста, поешь», «Мешок с костями», «Это страшно», «Каким воздухом она питается?», «Такая худая», «Говорить нам, что нужно оставаться здоровыми, выглядя вот так, — это безумие», — заявили они.

