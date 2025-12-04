Ведущая «Дома-2» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. На соответствующую публикацию, размещенную в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

© Lenta.ru

48-летняя знаменитость показала аксессуар Louis Vuitton в виде собаки. По данным издания, стоимость такого изделия варьируется от 450 до 520 тысяч рублей в зависимости от региона, где он продается.

«Не люблю хвастаться, но сейчас просто нет такой возможности», — иронично подписала Орлова.

В ноябре 48-летняя ведущая «Дома-2» раскрыла свои параметры. Артиска Ольга Орлова заявила, что ее рост составляет 157 сантиметров, а лучшим для себя она считает вес 45-46 килограммов.