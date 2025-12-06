Актриса Ана де Армас в платье с голой спиной появилась на публике после разрыва с Томом Крузом. Об этом сообщает Screen Dailу.

Ана де Армас стала гостьей международного кинофестиваля The Red Sea в Саудовской Аравии. Для выхода актриса предпочла бельевое платье с голой спиной и глубоким декольте. Волосы ей распустили, сделали локоны, а также макияж с красной помадой.

В октябре Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа. Собеседник таблоида тогда добавил, что актеры продолжат работать вместе. По его словам, Ана де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Тома Круза.

В феврале впервые возникли слухи о романе Тома Круза с актрисой Аной де Армас. Пару сфотографировали во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая пару засняли в Лондоне.

Позже стало известно, что Том Круз потратил почти 1 млн рублей на то, чтобы отвезти свою возлюбленную Ану де Армас из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Инсайдер издания The Sun раскрыл, что звезда фильма «Миссия невыполнима» арендовал вертолет стоимостью 4 тыс. 850 фунтов стерлингов, а затем потратил еще 3 тыс. 812 фунтов стерлингов ради размещения артистки в VIP-зале. В общей сложности, отмечает The Sun, эта поездка обошлась Крузу в 8 тыс. 662 фунта стерлингов (около 1 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета. Ru»).