Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

Хирург Денис Агапов раскрыл предполагаемую стоимость пластики «Первой вице-мисс Россия — 2014», модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам доктора, 29-летняя манекенщица потратила около 2,9 миллиона рублей на хирургические вмешательства. При этом он уточнил, что окончательные цены зависят от вида анестезии и врача.

«Анастасии Решетовой не чужда косметология и пластическая хирургия. Можно сказать, что она прибегала к помощи пластических хирургов, вероятно, не раз выполняла ринопластику. С точки зрения общей эстетики, хотелось бы вернуть носу большую степень натуральности и улучшить носовое дыхание, поскольку при таком ослаблении отсутствия латеральных ножек и крыльных хрящей зачастую наблюдается несостоятельность внутреннего носового клапана. С точки зрения косметологических процедур видно, что прибегала к помощи контурной пластики. Может быть, резицированы щечные компоненты жирового комка щеки», — Денис Агапов, хирург.

Ранее Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры фразой «красиво набираю вес». Манекенщица обратила внимание, что пользователи сети порицали ее за худобу.