«Ангел» Victoria's Secret снялась в платье с голой спиной для Gucci

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась для бренда рекламы Gucci. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эльза Хоск снялась в черном блестящем платье с голой спиной и открытыми плечами. Волосы модели уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

В октябре Эльза Хоск снялась в шоколадном комплекте, который состоял из лонгслива и коротких шортов. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, черные вьетнамки и светло-серую сумку Hermes Birkin. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле с блеском для губ.

До этого Эльза Хоск опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер.