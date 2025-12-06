Назван главный прием в образах экс-главреда Vogue

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал главный прием в образах экс-главреда Vogue Анны Винтур. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© globallookpress

«Модное Наблюдение. Анна Винтур и ее любовь к анималистичным узорам. Обратите внимание, что Анна миксует в одном образе и зебру, и леопард и змею. Решил покапаться в архивах и посмотреть, как одевалась ранняя Анна Винтур. А она любила пошалить: тут и пайетки, и мини, и косухи в клепках, и колготки с блеском», — написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора»также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

До этого стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоким голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.