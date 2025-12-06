Звезда «Материалистки» пришла на кинофестиваль в «голом» платье

Звезда «Материалистки», актриса Дакота Джонсон, посетила кинофестиваль Международного кинофестиваля The Red Sea. Об этом сообщает PageSix.

Дакота Джонсон вышла на публику в «голом» из белого кружева, отказавшись от бюстгальтера. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. Тогда источник рассказал, что в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.