Модель Елену Перминову высмеяли в Сети

Экс-жену российского миллиардера, модель Елену Перминову, высмеяли за видео с блогершей Аллой Брулетовой из-за разницы в росте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Их высмеяли за разницу в росте. Модель позировала в белом мини-платье, а блогерша — в боди и коричневой мини-юбке.

«Великан и гном», «Плохо слышно во время прогулки», «Вот это разница», — написали пользователи соцсетей.

© Соцсети

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом кожаном бюстгальтере с цветами, который дополнила брюками с завышенной талией в тон, ремнем и сумкой на плечо. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица лежала на кровати в отеле.

Позже Елена Перминова посетила презентацию коллаборации супермодели Рози Хантингтон-Уайтли с брендом Wardrobe NYC. Манекенщица появилась на публике в белом полупрозрачном сетчатом топе, юбке-миди, колготках и туфлях на каблуках. Бывшая жена Лебедева добавила к образу массивные золотые серьги и каффы. Она распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.