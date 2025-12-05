Самая красивая женщина в мире снялась топлес

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, была запечатлена спиной к камере топлес.

При этом она продемонстрировала обнаженную спину. В то же время она приспустила кружевное молочное изделие. Кроме того, она распустила светлые волосы.

Ранее в декабре самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда. Белла Хадид предстала перед камерой в белом наряде с глубоким декольте.