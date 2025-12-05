Визажист поделился секретом по созданию макияжа глаз

При создании макияжа глаз стоит придерживаться техники трех оттенков — самый светлый нужно нанести под бровь, средний — на все веко, темный — во внешний уголок. Об этом Pravda.Ru рассказала визажист Елена Петрова.

© Газета.Ru

«Работа с глазами строится на балансе света и тени. Светлое — раскрывает, темное — углубляет. Универсальная схема трех оттенков остается самой надежной даже для новичков», — сказала эксперт.

По ее словам, с помощью карандаша можно подчеркнуть линию ресниц и сделать взгляд более собранным, особенно если его слегка растушевать. Тушь должна придавать ресницам объем, базовым вариантом остается черная. При этом цветная тушь может выгодно оттенить глаза, заключила Петрова.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что корейский тренд на минимализм в косметике под названием skin-streaming набирает популярность в России. По ее словам, корейские производители делают акцент на мультифункциональных формулах: один продукт решает сразу несколько задач.