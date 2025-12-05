Стилист посоветовал носить популярную вещь 70-х

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянам носить популярную вещь 70-х. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

© Lenta.ru

По слова эксперта, в текущем сезоне в моду вновь вошло афганское пальто, в которое массово облачились мировые инфлюэнсеры.

«О популярности афганских пальто я писал еще в прошлом году. И вот, пожалуйста — случился пик! Предлагаю вам либо успокаивать такую сложную вещь базой, либо уводить в эстетику бохо», — написал специалист.

Ранее в декабре россиянам назвали самую модную одежду для встречи Нового года. Эксперт проанализировал предложенные брендами товары и отследил тренд на бархат.