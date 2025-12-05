Ольга Серябкина вышла на сцену в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина опубликовала отрывок собственного выступления в откровенном наряде в новогодней программе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница вышла на сцену в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте и на тонких бретелях. Данное изделие было украшено широким черным ремнем с золотой пряжкой. Кроме того, звезда надела коричневую меховую шапку-боярку.

Ранее в декабре Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном образе. Звезда разместила снимок, на котором предстала в черном наряде, состоящем из леггинсов и корсета с глубоким декольте.